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بدء تنفيذ الدروس التعويضية لطلاب الفئة (ب)

أعلنت وزارة التربية عن بدء تنفيذ الدروس التعويضية لطلاب الفئة “ب” بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” خلال صيف 2021.

وذكرت الوزارة في بيانها أن تعويض الفاقد التعليمي لتلاميذ منهاج الفئة “ب” سيكون في المحافظات كافة بدءاً من الـ 11 من تموز الجاري وحتى الثاني من أيلول القادم ما عدا أيام العطل الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل الأطفال الجدد “غير الملتحقين بالمدرسة سابقا” مستمر لغاية الـ 21 من الشهر الجاري على أن يتم تحديد المستوى التعليمي لهم بموجب سبر المعلومات مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الصحية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.