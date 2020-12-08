بدء تمويل المزارعين بالأسمدة للموسم الزراعي الشتوي بتلكلخ

بدأ المصرف الزراعي التعاوني بتلكلخ في ريف حمص تمويل المزارعين بالأسمدة للموسم الزراعي الشتوي.



وذكر مدير المصرف محمد حميدوش أن عمليات البيع للمزارعين تتم عن طريق الجمعيات التعاونية الفلاحية أو بموجب الترخيص الزراعي الإفرادي مشيراً إلى أن الأسمدة المتوافرة حالياً هي النترات واليوريا وتبلغ كمياتها نحو 110 أطنان.



ولفت إلى أنه سيتم بيع سماد الفوسفات للمزراعين في حال توافره موضحاً أن المصرف انتهى مؤخراً من توزيع بذار القمح التي استجرها من المؤسسة العامة لإكثار البذار على الفلاحين حيث بلغت الكميات المباعة نحو 53 طناً.