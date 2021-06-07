بدء تسويق البطيخ الأحمر في درعا التقديرات الأولية ب 54 ألف طن

بدأ مزارعو درعا تسويق إنتاجهم من محصول البطيخ الأحمر في الأسواق المحلية ولا سيما من المناطق المروية.



وبين رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية زراعة درعا المهندس حسن الأحمد أن البطيخ الأحمر يزرع في درعا مروياً وبعلاً حيث بلغت المساحة المخططة للمروي 705 هكتارات نفذ منها في هذا الموسم 675 هكتاراً بنسبة تنفيذ بلغت 7ر95 بالمئة.



وأشار المهندس الأحمد إلى أن المساحة المخططة للبطيخ الأحمر المزروع بعلاً بلغت 544 هكتاراً تم تنفيذ 190 هكتاراً في هذا الموسم بنسبة تنفيذ 9ر34 بالمئة مبيناً أن مديرية الزراعة تقدر الإنتاج في موسم 2021 بنحو 54 ألف طن وفق اعتبارات تتعلق بإنتاج الهكتار في الأراضي المزروعة بشكل مروي أو بعلاً أي بحدود 75 طناً للهكتار الواحد المروي و20 طناً للهكتار الواحد المزروع بعلاً.



وبلغت المساحة المزروعة بالبطيخ الأحمر في الموسم الماضي 1300 هكتار.