بدء انفراج أزمة البنزين.. زيادة مخصصات المحافظات حتى 20%

كشف مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية لـ “أثر برس” أن مصفاة بانياس تقوم حالياً بتكرير كميات النفط التي وصلت إليها عبر الناقلة مما سيساهم بانفراج أزمة الاختناق التي تمر بها البلد نتيجة انخفاض مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية.



وبينّ المصدر أنه تمت زيادة مخصصات المحافظات من مادة البنزين بنسب متفاوتة تتراوح ما بين ١٥ % و ٢٠ % وذلك وفق حاجة كل محافظة وحجم الاختناق الحاصل فيها، فمثلاً تم زيادة عدد طلبات البنزين في محافظة دمشق إلى ٣٣ طلباً يومياً مع الإشارة إلى أن كل طلب يعادل ٢٤ ألف ليتر، فيما تم زيادة عدد الطلبات المخصصة لمحافظة ريف دمشق إلى ١٤ طلباً يومياً من مادة البنزين.



وأشار المصدر إلى أن التحسن في توريدات النفط الخام وما ينتج عنه من زيادة في المشتقات النفطية سينعكس إيجاباً لناحية زيادة التوزيع عبر الرسائل النصية مع إمكانية تعديل المدة والكمية المخصصة لكل آلية ضمن نظام عمل البطاقة الإلكترونية.



أثر