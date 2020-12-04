بدء التسجيل لاستلام السكر والأرز عن شهري كانون الأول وكانون الثاني

تبدأ صباح غد الجمعة 4/12/2020 دورة جديدة من عمليات التسجيل للحصول على مادتي السكر والأرز عبر البطاقة الإلكترونية عن شهري كانون الأول من هذا العام 2020 وكانون الثاني من العام القادم 2021 وذلك عن طريق أحد التطبيقات التي تم الإعلان عنها سابقاً .

وسيبدأ التوزيع للعوائل الذين ستصلهم الرسائل إلى جهازهم الخليوي مباشرة وذلك من كافة منافذ البيع المحددة من قبلهم



و اتخذت المؤسسة السورية للتجارة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المطلوب وطرحت في صالاتها ومنافذ بيعها الكميات المطلوبة .

يذكر أن قنوات التسجيل هي عبر:

قناة تلغرام



أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة الإلكترونية



أو عبر خدمة /USSD/ على الرقم (مربع 9884 نجمة)

أو عبر تطبيق الجوال وين.