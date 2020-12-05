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بدء إنشاء معمل خاص بـ حليب الأطفال في حلب

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة بكور للصناعات الغذائية نضال بكور، عن البدء بإنشاء معمل خاص بـ حليب الرضع تحت اسم “ساميلاك”، بالتعاون مع شركة فرنسية، متوقعاً إطلاق الإنتاج في السوق السورية خلال عام.

وبيّن بكور أن قرار البدء بإنشاء المعمل اتُخذ عقب توقيع مذكرة تعاون علمي بين شركته وشركة “Synutra international” الفرنسية التي مثلها جوني خليل تللي، وتقضي بإشراف الأخيرة على بناء المعمل، وفق لموقع “أخبار الصناعة السورية”.

ولفت بكور إلى أن شركته حصلت على كافة الموافقات اللازمة من وزارة الصحة وغيرها من الجهات ذات العلاقة للبدء بتنفيذ المعمل، وذلك في بناء مستقل ضمن مقر الشركة بأوتوستراد حلب – منطقة قمحانة، على مساحة 1,560 متراً مربعاً.

وتابع أنه بحسب المذكرة الموقعة في 18 تشرين الثاني 2020، فإن المرحلة الأولى من المشروع تنتهي بحسب التقديرات حزيران المقبل وتتضمن الانتهاء من البناء، لتبدأ المرحلة الثانية بتوريد خطوط وآلات وتجهيزات المعمل الذي تم التعاقد عليها.

وفي أيلول 2020، أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن ولادة مشروع استثماري جديد لإنتاج مساحيق الأغذية وحليب الأطفال المجفف وتعبئتها في محافظة حماة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 32 مليون عبوة، ويُشغّل نحو 60 عاملاً.

وبعد شهر أعلن صاحب المشروع حسام السراج توقف العمل فيه بعدما انطلقت أعمال تأسيسه، وذلك بانتظار إيجاد مخرج قانوني يتيح منحه مقسماً ثانياً لاستكماله، حيث يمنع القانون 66 منح مقسمين للصناعة نفسها.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة، خاصةً بعد انقطاع أنواع من مادة حليب الأطفال في الأسواق والصيدليات، وفي حال توافرها لدى بعض الصيدليات فإن أعدادها تكون قليلة جداً وأسعارها مرتفعة.

ويعد حليب الأطفال (البودرة) للرضع من بين المواد الأساسية التي يسمح مصرف سورية المركزي للمصارف وشركات الصرافة في سورية بتمويل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، والذي تم رفع سعره مؤخراً من 435 ليرة إلى 1256 ليرة للدولار.

وتعمل الحكومة على مشروع إحلال بدائل المستوردات منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.