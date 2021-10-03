بتوجيه من الرئيس الأسد… محافظ دمشق يعزي باستشهاد عنصر فوج إطفاء دمشق

بتوجيه من الرئيس الأسد قدم محافظ دمشق المهندس عادل العلبي واجب العزاء اليوم باستشهاد عنصر فوج إطفاء دمشق حسين محمد.



وقدم المهندس العلبي التعازي باسم الرئيس الأسد مؤكداً أن الإطفائي البطل محمد ارتقى شهيد الواجب خلال إخماده حريق حي زقاق المحكمة بمنطقة الحريقة.



وقال محافظ دمشق لقد كان لإقدام وشجاعة الشهيد محمد دور وإسهام بإطفاء الحريق والتخفيف من الأضرار المادية والبشرية التي خلفها وهو مثال عن كل الإطفائيين الذين يواجهون النيران ويدافعون عن أرواح وممتلكات المواطنين.



وأشار محافظ دمشق إلى أن الشهيد قدم صورة حقيقية عن رجال الإطفاء في تأدية واجبهم والأخطار التي تحيق بهم في سبيل أداء واجبهم على أكمل وجه.



وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس ومواساته لهم والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.



وقدم واجب العزاء أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان.



واستشهد حسين محمد من فوج إطفاء دمشق خلال إخماد حريق اندلع في التاسع والعشرين من أيلول الماضي بمستودع أقمشة ضمن سوق زقاق المحكمة وامتد إلى عدد من المحال التجارية.