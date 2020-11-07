ببغاء ينقذ صاحبه من حريق في المنزل بإنذاره قبل أجهزة الكشف عن الحرائق

نجا رجل من حريق شب في منزلة ليلة الثلاثاء 3 نوفمبر، بعد أن أطلق الببغاء الأليف صرخة الإنذار وأيقظه قبل أن تبدأ أجهزة الكشف عن الحريق بالعمل.



وكان أنطون نغوين نائما وحيدا في منزله في كانغارو بوينت، بمدينة بريزبين، في أستراليا، عندما اندلع الحريق به.



وكان المنزل مزودا بأجهزة كشف الحريق والدخان، لكن المتحدث باسم خدمات الطوارئ والإطفاء في كوينزلاند قال إنهم لم يبدأوا في العمل بعد عندما صرخ الببغاء “أنطون، أنطون” ونبه صاحبه.



وقال نغوين لشبكة ABC الإخبارية: “سمعت دويا وبدأ إيريك، ببغائي، بالصراخ، لذلك استيقظت وشممت رائحة بعض الدخان. أمسكت إريك، وفتحت الباب ونظرت إلى الجزء الخلفي من المنزل ورأيت ألسنة النيران. لذا أخذت حقيبتي ونزلت مسرعا إلى الطابق السفلي. وأنا في حالة صدمة ولكني بخير”.



وأشار متحدث باسم خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند إلى أن النيران التهمت الكثير من المنزل عندما وصلت أربعة أطقم إلى مكان الحادث.



وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب بحلول الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي. ولم يصب أحد في الحادث. و لم يعرف سبب الحريق بعد.



وهذه ليست المرة الأولى التي ينقذ فيها ببغاء صاحبه من الخطر. وفي وقت سابق من هذا العام، أيقظ ببغاء أليف يُدعى Louie أسرة مكونة من ثلاثة أفراد في ولاية تينيسي، في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء حريق منزلهم، وأنقذ حياتهم من حريق منزل آخر.



المصدر: إندبندنت