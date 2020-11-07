القبائل العربية تنتفض بوجه قسد شرقي سوريا
الدفاع الروسية: الطيران السوري والروسي لا يستهدفان أهدافاً مدنية في إدلب
نصف حياة
مواجهة أمريكية روسية حول مؤتمر اللاجئين السوريين
“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن يختطف العديد من الشبان شرقي الفرات السوري
الحكومة تطالب وزاراتها بتأمين احتياطي من المواد والسلع للمواطن لثلاثة أشهر قادمة
الرئيس الأسد والسيدة أسماء في زيارة لمعرض منتجين 20-20 في التكية السليمانية بدمشق
الإفراج عن 62 موقوفاً في درعا على خلفية الأحداث بالمحافظة
الجيش التركي يبدأ بإخلاء نقطة شير مغار العسكرية غرب حماة
مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يستعدون لهجوم بالطائرات المسيرة
انفجار صهاريج وقود في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي تركيا شرق حلب
ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى بلدية في ريف القامشلي
مرسوم بتأليف مجلس النقد والتسليف.. ونائب أول جديد لحاكم مصرف سورية المركز
تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها
إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي

ببغاء ينقذ صاحبه من حريق في المنزل بإنذاره قبل أجهزة الكشف عن الحرائق

نجا رجل من حريق شب في منزلة ليلة الثلاثاء 3 نوفمبر، بعد أن أطلق الببغاء الأليف صرخة الإنذار وأيقظه قبل أن تبدأ أجهزة الكشف عن الحريق بالعمل.

وكان أنطون نغوين نائما وحيدا في منزله في كانغارو بوينت، بمدينة بريزبين، في أستراليا، عندما اندلع الحريق به.

وكان المنزل مزودا بأجهزة كشف الحريق والدخان، لكن المتحدث باسم خدمات الطوارئ والإطفاء في كوينزلاند قال إنهم لم يبدأوا في العمل بعد عندما صرخ الببغاء “أنطون، أنطون” ونبه صاحبه.

وقال نغوين لشبكة ABC الإخبارية: “سمعت دويا وبدأ إيريك، ببغائي، بالصراخ، لذلك استيقظت وشممت رائحة بعض الدخان. أمسكت إريك، وفتحت الباب ونظرت إلى الجزء الخلفي من المنزل ورأيت ألسنة النيران. لذا أخذت حقيبتي ونزلت مسرعا إلى الطابق السفلي. وأنا في حالة صدمة ولكني بخير”.

وأشار متحدث باسم خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند إلى أن النيران التهمت الكثير من المنزل عندما وصلت أربعة أطقم إلى مكان الحادث.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب بحلول الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي. ولم يصب أحد في الحادث. و لم يعرف سبب الحريق بعد.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينقذ فيها ببغاء صاحبه من الخطر. وفي وقت سابق من هذا العام، أيقظ ببغاء أليف يُدعى Louie أسرة مكونة من ثلاثة أفراد في ولاية تينيسي، في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء حريق منزلهم، وأنقذ حياتهم من حريق منزل آخر.


المصدر: إندبندنت