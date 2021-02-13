بايدن ينسف قرار ترامب.. الحوثيون لم يعودوا إرهابيين

قررت واشنطن إلغاء تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، تنظيماً إرهابياً، اعتباراً من 16 الشهر الجاري.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن هذا القرار يأتي "اعترافاً بالوضع الإنساني القاسي" في اليمن.



وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية أصغت إلى تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وأعضاء الكونغرس بشأن تأثير قرار تصنيف الحوثيين على توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمن.



لكن بلينكن لفت إلى أن واشنطن ستبقي العقوبات المفروضة على كبار قادة الحوثيين، وخاصة عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، لاتخاذهم خطوات "تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن"، وفق تعبيره.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب، قررت تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثيين منظمة إرهابية، لتبدأ بعدها إدارة بايدن بإجراءات إلغاء قرار الرئيس السابق، مؤكدة بأن "هذا القرار لا علاقة له بنظرتتها للحوثيين"، فيم رحبت الأمم المتحدة بالخطوة الأمريكية.