بايدن يكشف عن سياسة جديدة.. "عدائية مع روسيا وتفاوضية مع إيران"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ينوي التخلي عن خطة سلفه ترامب، بدعوة روسيا للانضمام إلى مجموعة السبع، لتصبح مجموعة الثمان.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن إدارة بايدن لا تنوي دعوة روسيا إلى المجموعة، أو تكرار دعوات جديدة، مؤكدة أن الدعوة ستكون بالشراكة مع أعضاء المجموعة.



وكان الرئيس الأمريكي أكد خلال خطاب مؤتمر ميونيخ للمناخ أنه لا ينوي العودة إلى تكتلات الحرب الباردة الجامدة، رغم أنه بدا أكثر عدائية مع روسيا، عندما أعلن أن الكرملين يستخدم سلاح الفساد لمواجهة أنظمة الحكم الغربية.



وقال بشكل واضح إن "الرئيس فلاديمير بوتين يسعى لإضعاف المشروع الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي.



وتتحدت أوساط إعلامية أن الرئيس الأمريكي الجديد يحاول إصلاح مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، عبر مواجهة مع روسيا والصين، فيما يحاول اتباع سياسة تفاوضية مع إيران، وسط توقعات عن اتفاق جديد حول البرنامج النووي الإيراني.



وفي هذا السياق، نقلت شبكة سي إن إن عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن بايدن طلب الموافقة على دعوة أوروبية لبدء النقاش بشأن إيران.وأشار سوليفان إلى إمكانية التوصل لحل دبلوماسي، "والمهم أولاً الجلوس على طاولة المفاوضات".



ويأتي الإعلان الأمريكي عن العودة للمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، في مقابل شروط إيرانية، تطالب برفع العقوبات قبل البدء بمفاوضات مع الأمريكيين.