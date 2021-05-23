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بايدن يقع في زلة لسان جديدة

يبدو أن زلّات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من أن تعدّ أو أن تحصى، فقد تعرض أمس لموقف محرج حينما أخطأ في مخاطبة رئيس "كوريا الجنوبية" بصفته رئيساً للوزراء، وذلك بعد يوم من وصفه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "الرئيس".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإنّ بايدن قام أثناء حضور الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" بتكريم محارب قديم في الحرب الكورية، يدعى "رالف باكيت" يبلغ من العمر "94 عاماً"، ومنحه ميدالية شرف، وبعد انتهاء التكريم قال في كلمة: "الشعب في جمهورية كوريا لا ينسى، كما يتضح من حقيقة أن رئيس وزراء كوريا هنا لحضور هذا الحفل".

ويأتي الموقف بعد أقل من 24 ساعة من الإشارة إلى "نتانياهو"، بـ"الرئيس نتانياهو"، خلال خطاب للإشادة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتعرض "بايدن" للعديد من المواقف المحرجة بسبب زلات لسانه، إذ أخطأ مطلع شهر أيار الجاري، في نطق اسم موقع الويب، الذي تم إنشاؤه لتشجيع وتثقيف الجمهور بشأن التطعيم ضد "كوفيد-19".

وأطلق "بايدن" على الموقع اسم "vaccine gum"، بدلاً من "Vacine gov"، وهو ما كان دافعاً للسخرية لدى الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن كلمة "Gum" تعني "العلكة".

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد حصلوا على لقاح العلكة الآن"، بينما كتب آخر قائلاً: "أريد لقاح علكة المنثول، من فضلك".