بايدن يشترط إيقاف إيران تخصيب اليورانيوم لرفع العقوبات.. وخامنئي يرد

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، بأن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.



وقال بايدن، في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية رداً على سؤال حول ما إذا كانت إدارته تنوي رفع العقوبات ضد إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات: “لا”.



وأكد بايدن، في إجابة على سؤال آخر، أن على حكومة إيران قبل كل شيء وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.



من جانبه، قال المرشد الأعلى في إيران، السيد علي خامنئي: “على واشنطن رفع العقوبات مقابل عودتنا إلى التزاماتنا بالاتفاق النووي”.



وأضاف عبر حسابه على “تويتر”: “الطرف الذي يحق له وضع شروط على الاتفاق النووي هو إيران لأنها أوفت بجميع التزاماتها، الولايات المتحدة والدول الأوروبية هي التي انتهكت الالتزامات بالاتفاق النووي”.



واتبعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017 وخاصة انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، حملة “الضغوط القصوى” على إيران، والتي تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على البلاد.



ومع تسلم الديمقراطي بايدن السلطة في الولايات المتحدة، وهو أحد المشاركين في عملية التوصل إلى الاتفاق النووي أثناء توليه منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، زاد التوقعات للعودة إلى الالتزام بالصفقة من قبل الطرفين.