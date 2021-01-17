افتتاح “معبر الصالحية” بين مناطق الدولة وقسد.. ممر إنساني، ولكن؟
ترامب يقر ضم “إسرائيل” لعمليات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
هيئة التفاوض في الائتلاف المعارض تتهم الأمم المتحدة بالتحيز للدولة السورية
مع هدوء الجبهات نسبياً.. سباق تدريب عسكري “روسي- أمريكي- تركي” في سوريا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الخارجية فيصل المقداد
قسد تحاصر أحياءً تحت سيطرة الدولة السورية في الحسكة
70 عملية اغتيال لوجهاء العشائر في 5 أشهر
” ولاية داعش في الهول”.. “الأسايش” تتهم عاملي المنظمات بإدخال السلاح إلى المخيم
تنافس روسي أمريكي على تسيير الدوريات في محيط حقول النفط السورية
عقوبات أمريكية جديدة على السوريين
مصادر إعلامية تكشف تفاصيل العدوان على سوريا
محافظ الحسكة: سرقات وفساد في ملف القمح .. والكميات المسوقة “ليست في أيد أمينة”
السفير السوري في روسيا: وصول التوريدات الروسية وفقاً للاتفاقيات يسير بالاتجاه الصحيح
مسؤول أمريكي: واشنطن فقدت بعض هيبتها في سورية
عودة المعارك إلى عين عيسى.. وخلافات الأحزاب الكردية تطفو على السطح

بايدن يجري "محادثات سرية" مع طهران

كشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال االإسرائيلي أنه مع اقتراب التسلم والتسليم في الإدارة الأمريكية، سجلّت حالة من التأهب في "إسرائيل" بخصوص العودة الى الاتفاق النووي مع إيران، مؤكّدة أن "جهات تنوب عن الرئيس الجديد بايدن قامت بإجراء محادثات بعيداً عن الأضواء مع الحكومة الإيرانية". 

"القناة 12 الإسرائيلية" قالت إن أشخاصاً ينوبون عن بايدن قد بدأوا بالفعل في جس نبض إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن "إسرائيل" قد أبلغت بهذه الاتصالات من قبل جهات أمريكية.

وبحسب تلك الوسائل، يقدرون في الكيان الإسرائيلي أن ترامب لن يهاجم إيران خلال الأيام الأخيرة له ، وتدفع "إسرائيل" من جانبها نحو اتفاق نووي محسن وطويل الأمد، يتضمن قيوداً على الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران في جميع أنحاء العالم. 