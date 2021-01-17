بايدن يجري "محادثات سرية" مع طهران

كشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال االإسرائيلي أنه مع اقتراب التسلم والتسليم في الإدارة الأمريكية، سجلّت حالة من التأهب في "إسرائيل" بخصوص العودة الى الاتفاق النووي مع إيران، مؤكّدة أن "جهات تنوب عن الرئيس الجديد بايدن قامت بإجراء محادثات بعيداً عن الأضواء مع الحكومة الإيرانية".



"القناة 12 الإسرائيلية" قالت إن أشخاصاً ينوبون عن بايدن قد بدأوا بالفعل في جس نبض إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن "إسرائيل" قد أبلغت بهذه الاتصالات من قبل جهات أمريكية.



وبحسب تلك الوسائل، يقدرون في الكيان الإسرائيلي أن ترامب لن يهاجم إيران خلال الأيام الأخيرة له ، وتدفع "إسرائيل" من جانبها نحو اتفاق نووي محسن وطويل الأمد، يتضمن قيوداً على الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران في جميع أنحاء العالم.