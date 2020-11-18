بايدن يؤكد التزامه بأمن "إسرائيل"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" تحدث مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب جو بايدن، مساء أمس الثلاثاء.



وأعلنت قناة "كان" الإسرائيلية أن بايدن أعاد التزامه العميق بـ"إسرائيل" وأمنها، مشيرة إلى أن نتنياهو قال إن العلاقة الخاصة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية هي "مدماك أساسي" في أمن "إسرائيل" وسياساتها.



واتفق الاثنان على الالتقاء قريباً من أجل بحث الكثير من المسائل الموجودة على جدول الأعمال، وشددا على الحاجة إلى استمرار تعزيز التحالف الثابت بين "إسرائيل" وواشنطن.



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تناولت عشية فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، علاقة "إسرائيل" معه، ورأت أن عهده سيسهم في فتح علاقة جديدة، مشيرة إلى أنه رغم الحفر المتوقعة في الطريق فإن بايدن ونتنياهو سيتمكنان من بناء علاقة وإدارة حوار محترم.