بايدن و زيلينسكي يبحثان مكافحة الفساد والإصلاحات في أوكرانيا

ناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، محاربة الفساد، فضلا عن إجراء الإصلاحات في أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش خلال محادثة مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم (الاثنين)، الشراكة الاستراتيجية".



وأضافت أنهما "ناقشا دعم خطة زيلينسكي في محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات في أوكرانيا وفق الأسس الديمقراطية المشتركة.. فضلا عن تطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية".



وأشارت المتحدثة إلى أن الزعيمين ناقشا أيضا أنشطة روسيا في المنطقة، لافتا إلى أن بايدن أكد من جديد دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.



كما بحث الطرفان التعاون الوثيق في مجال أمن الطاقة ومكافحة جائحة فيروس كورونا.



وأشارت ساكي إلى أن الولايات المتحدة تخطط لمنح أوكرانيا 900 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا.