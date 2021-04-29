بانتظار التعليمات التي تعمل عليها كل من وزارتي الاتصالات والنقل بخصوص نظام التطبيق الإلكتروني

أوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عن قطاع النقل مازن دباس أنه قد تم تحديد تسعيرة خط سرافيس برزة – ميدان بـ 150 ليرة سورية للراكب الواحد.وبإمكان سرافيس الدوار الشمالي أن يتزودوا بالمازوت من محطة وقود دمر الحكومية من الساعة 12 ليلاً إلى الساعة 6 صباحاً، وعلى اعتبار أن العدد قليل فيمكن لجميع سرافيس الدوار الشمالي أن تتزود في ساعة واحدة فقط.



وتمت مخالفة حوالي 757 سرفيس وذلك لقيامهم بالتعبئة من غير المحطة المخصصة لهم.



ونحن نتابع موضوع الدراجات النارية باستمرار وخصوصا في رمضان، حيث نقوم بدوريات لمخالفة جميع الدراجات المسرعة أو الغير مرخصة أو المسروقة ويتم توقيف 7 دراجات يومياً.



ونحن بانتظار التعليمات التنفيذية التي تعمل عليها كل من وزارتي الاتصالات والنقل للقانون رقم 16 للعام 2021 الذي يسمحُ للمركباتِ الصغيرة، والمتوسطة (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرةِ مقاعد بنقل الركّاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني.



وسيكون هناك عدة شركات مخدمة تأخد معلوماتها من منظومة هي بمثابة غرفة خاصة تعدها الوزارتين.



ويمكن للمواطن أن يختار أي شركة من الشركات المخدمة ليسجل معلوماته بها وتحمي هذه الآلية المواطن على اعتبار أن خط سيره معروف إضافة إلى أن أرقام السيارات ومعلومات السائقين جميعها مسجلة ومعروفة.





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