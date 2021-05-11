باصا نقل داخلي لنقل المحامين من "الحميدية" إلى "اوتستراد المزة"

وجهت محافظة دمشق كتاباً إلى لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في محافظة ريف دمشق تؤكد فيه الموافقة على تغيير خط سير حافلتين (باص) عدد 2 بسعة 45 راكب من الحافلات العائدة إلى إحدى الشركات الخاصة وذلك لنقل المحامين من قصر العدل في منطقة الحميدية إلى قصر العدل في أوتستراد المزة وذلك طيلة فترة الدوام الرسمي.



وجاء في القرار الموافقة المبدئة لغاية نهاية العام الجاري دون التوقف عند القصر العدلي.



ويأتي القرار الصادر عن رئيس اللجنة محافظ دمشق عادل العلبي، بناء على كتاب من نقابة المحامين، علما أن لجنة نقل الركاب في دمشق درست الموضوع ووافقت مبدئيا.







الوطن