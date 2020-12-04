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بارتفاع ملحوظ.. مبيعات الخيوط القطنية بحماة تصل ست مليارات

أكد المدير العام للشركة العامة للخيوط القطنية بحماة، سامر الطيار، أن مبيعات الشركة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً  منذ بداية العام الحالي ولغاية تشرين الثاني الماضي، إذ تجاوزت ست مليارات و346 مليون ليرة.

وأوضح أنها  شملت  2237 طناً من الغزول القطنية بقيمة 5 مليارات و871 مليوناً و167ألف ليرة،  و 878 طناً من العوادم بقيمة 475 مليوناً و277 ألف ليرة.

واشار الطيار، الى أن الشركة تؤمن قسماً كبيراً من احتياجات القطاعين العام والخاص من الغزول القطنية وبمواصفات جيدة.

وأوضح مدير عام الشركة العامة الخيوط القطنية بحماة، أن الشركة استلمت خلال الشهر الماضي277 طناً من القطن، في حين كان مخزونها من الأقطان المستلمة من محالج المحافظة 1531طناً.