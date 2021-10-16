باحثون يطورون هيكلاً خارجياً لمساعدة مبتوري الأطراف

طور باحثون من جامعة يوتا الأمريكية هيكلا خارجيا يلتف حول الخصر والساق يتيح لمبتوري الأطراف الشعور بأنهم يسيرون بقدمين عاديتين.



وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن وزن الهيكل الخارجي 4ر5 أرطال وهو مصنوع من مادة ألياف الكربون ومركبات بلاستيكية وألمنيوم ويستخدم محركات كهربائية تعمل بالبطارية ومعالجات دقيقة لتقليل جهد المشي.



ولفت الباحثون إلى أن الجهاز يتميز بمشغل كهروميكانيكي خفيف الوزن وفعال متصل بفخذ المستخدم فوق منطقة البتر فوق الركبة فيما يحتوي الحزام حول الخصر على أنظمة إلكترونية مخصصة ووحدات تحكم دقيقة وأجهزة استشعار تعمل بخوارزميات تحكم متقدمة تحسن القوة ومدى الحركة ما يشكل نقلة نوعية في مجال الأطراف الصناعية.



وأوضح الباحثون أن مبتوري الأطراف فوق الركبة يبذلون جهدا أكبر أثناء المشي عن طريق إجهاد أطرافهم المتبقية وعضلات أطرافهم السليمة للتعويض عن نقص الطاقة من الطرف الاصطناعي والهدف من الهيكل الخارجي هو توفير تلك الطاقة الإضافية حتى يصبح المشي طبيعيا مرة أخرى.