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بإجمالي قروض تجاوزت 3 مليار ليرة.. الزراعي يعفي متضرري الحرائق من الفوائد

أفاد مدير المصرف الزراعي في اللاذقية ميلاد عيسى بأنه تم إعفاء المتضررين من الحرائق والحاصلين على قروض من المصرف، من الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير وجدولة القروض لـ 10 سنوات بفائدة 11% وإمكانية منح قروض للمتضررين وفق الغاية التي تضرروا منها، وذلك وفقاً للمرسوم 23 لعام 2020.

وأوضح عيسى لصحيفة “الوطن” المحلية، أن إجمالي القروض التي قدمها المصرف تجاوزت 3.12 مليارات ليرة سورية، وذلك منذ بداية العام الماضي حتى منتصف شهر كانون الأول الفائت.

وأضاف عيسى أن قيمة التحصيلات بلغت نحو 879.6 مليون ليرة خلال المدة نفسها، مشيراً إلى أن إجمالي الإيداعات تجاوزت 6.4 مليارات ليرة، منها 47.2 مليوناً إيداعات للقطاع التعاوني، و4، 4 مليارات من للقطاع العام، و1.2 لقطاع التوفير، و60 مليوناً ودائع لأجل، و630 مليوناً للقطاع الخاص.

على حين بلغت قيمة السحوبات من المصرف 6.2 مليارات ليرة، منها 4.6 مليارات ليرة من القطاع العام، و18.3 مليون ليرة للقطاع التعاوني، و653 مليوناً للقطاع الخاص، و895 مليون ليرة لقطاع التوفير، و5.7 ملايين ودائع لأجل.

وأصدر الرئيس بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2020 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة سابقاً من المصرف الزراعي التعاوني إلى المتضررين من الحرائق التي اندلعت في بعض المحافظات السورية ضمن الفترة من (8/10/2020 ولغاية 12/10/2020) لمحافظات حمص وطرطوس واللاذقية، ومن (31/8/2020 ولغاية 11/9/2020) لمحافظة حماة.

وخلال شهر تشرين الأول الفائت اندلعت حرائق كبيرة في سوريا، أدت إلى خسائر كبيرة في أرزاق الفلاحين، وبلغ عدد الحرائق 2480 حريق وشمل 4 محافظات، معظمها في اللاذقية، وفقاً لما ذكره سابقاً وزير الزراعة محمد حسان قطنا.