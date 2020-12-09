انهيار الاقتصاد العالمي قريبا..والسبب؟

زيادة عجيبة في كمية النقود المطبوعة هذا العام والغير مغطاة في أمريكا وأوروبا واليابان، فتقريبا 20% من الدولارات المتداولة في العالم قامت أمريكا بطباعتها هذا العام فقط للحفاظ على استقرار الاقتصاد.



يلاحظ أيضا الضغط الكبير لمنع ارتفاع الذهب حتى لا يلجأ المستثمرون له كمدخر، الضغط كان على شكل بيع بنوك مركزية للذهب للحصول على المزيد من العملات الصعبة، وتصريحات باقتراب نشر لقاح كورونا ووعود بتحسن الاقتصاد، لكن الحقيقة أن الذهب يقاوم الانخفاض، فجميع الحركات التجارية تباطئت، وبعض القطاعات توقفت تقريبا، نتيجة سياسات الحظر بسبب كورونا والتي أدت لبقاء الناس في منازلهم وانخفاض انفاقهم.



إن كمية النقود المطبوعة والغير مغطاة، ستفقد الحكومات قدرتها على إعادة سحب هذه الكميات الهائلة من النقود من الاقتصاد، والتي ستؤدي لانهيار البورصات التي تحافظ على قوتها بسبب الوعود الحكومية فقط وليس المؤشرات الاقتصادية والتي تقول إن معظم القطاعات في العالم تعاني من أزمة حقيقية ماعدا قطاعات التقنية والعملات الرقمية.



إن تضاعف قيمة العملات الرقمية خلال الاشهر القليلة الماضية دليل آخر على فقدان الثقة بالنقود المطبوعة.

*سيرتفع الذهب لأرقام جنونية مهما حاولوا كبح ذلك* وسينهار الاقتصاد العالمي مهما حاولوا انقاذه