انفجار في مقديشو يسفر عن سقوط قتلى.. وحركة "الشباب" تتبنى الهجوم

وقع تفجير انتحاري، أمس السبت، قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين، وفقاً للتلفزيون الرسمي الصومالي.



وصرح المتحدث باسم الشرطة، عبد الفتاح آدم حسن، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، بأن انتحارياً فجّر صباح اليوم سيارة مفخخة عند تقاطع نقطة تفتيش في مديرية حي حمر ججب في العاصمة مقديشو.



وقد أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها استهدفت "موكباً يقلّ مسؤولين حكوميين جنوبي البلاد"، مشيرةً إلى أن الهجوم "أسفر عن مقتل سبعة جنود بورونديين وتدمير مدرعة"، بحسب موقع "Somali Guardian".



وجاء في البيان الذي أصدرته: "أحد مقاتلينا نفذ عملية استشهادية، واستهدف نقطة تفتيش أمنية تابعة للقصر الرئاسي الصومالي".



وأضاف البيان: "العملية أسفرت عن مقتل مسؤولين وجنود حكوميين".



وفي 10 تموز/يوليو الماضي، أكدت السلطات الصومالية سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري استهدف قائد شرطة محافظة بنادر، ومركزها العاصمة مقديشو.