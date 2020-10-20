انفجار في ريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع مرور دورية للاحتلال الأمريكي

انفجرت عبوة ناسفة في ريف دير الزور الشرقي أثناء مرور دورية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، في إطار استمرار حالة الفلتان الأمني في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجرت ظهر أمس الأحد، عبوة ناسفة ببلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي تزامناً مع مرور رتل للقوات الأمريكية.



وقبل ساعات من هذا الانفجار، انفجرت عبوة ناسفة بقرية الدحلة في ريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع مرور رتل لميليشيا “قسد” في حين توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان التفجير، كما سمعت أصوات إطلاق نار في الموقع.





وقبل يوم واحد، انفجرت أيضاً عبوة ناسفة أثناء مرور رتل تابع لقوات “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن في قرية أبريهه الواقعة ضمن ريف دير الزور الشرقي، ما أدى لأضرار مادية.



وتشهد المناطق التي تسيطر عليها “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي ارتفاع بوتيرة الحوادث الأمنية التي تستهدف عناصر ومقرات “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي.