انفجار عبوة ناسفة واشتباكات بين المسلحين في عفرين المحتلة

انفجرت عبوة ناسفة، صباح الأحد، كانت موضوعة داخل سيارة في وسط مدينة عفرين المحتلة خلف مستشفى “ديرسم” في ريف حلب الشمالي.



وأشارت وسائل إعلام معارضة، إلى أنّه “لا معلومات عن تسجيل إصابات”.



إلى ذلك دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين التنظيمات المسلحة التابعة للاحتلال التركي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي .



وذكرت مصادر إعلامية أن “اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة دارت بين مجموعات تابعة لما يسمى “أحرار الشرقية” ومسلحي من ما يسمى الفرقة التاسعة التابعة لما يسمى “الجيش الوطني” في ناحية راجو بمنطقة عفرين شمال حلب دون ورود معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى بينهم”.



يذكر أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، تم تسجيل انفجارين في ريف حلب الشمالي، الذي تسيطر عليه مجموعات مسلحة تابعة للاحتلال التركي، حيث شهدت مدينة الباب هي الأخرى انفجار عبوة ناسفة بسيارة، ما أدى لإصابة صاحبها.