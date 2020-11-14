انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور عربات مدرعة إماراتية.. وضحايا إثر قصف التحالف السعودي لليمنيين

أعلنت وسائل إعلام مختلفة، عن انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم السبت، أثناء مرور عربات مدرعة إماراتية تابعة لـ “التحالف العربي” بقيادة السعودية، وذلك في منطقة شبوة في جنوب اليمن.



ووفقاً لموقع “26 سبتمبر” اليمني، فإن انفجار السيارة المذكور أسفر عن عدد من الإصابات، مع الإشارة إلى أن منطقة الشبوة تحوي أكبر منشأة لتصدير الغاز في اليمن، ويوجد حولها نزاع، أي أن السعودية والإمارات ينهبان ويسلبان خيرات اليمن.



من جهة ثانية، استهدف التحالف السعودي الطريق العام في مديرية مجزر شمال غرب مأرب، شمال شرق العاصمة صنعاء، ما أودى بحياة عدد من المدنيين اليمنيين.



أيضاً، قضى مدني وأصيب آخر بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت صهريج نقل غاز شمال شرق اليمن.



ولفتت وسائل إعلام يمنية، إلى أنه تم إحباط محاولة تسلل لقوات التحالف السعودي شرقي محافظة مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.



وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، قد اتهم رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بأنه يتعاطى مع الوضع الإنساني في اليمن بـ “خلفية سياسية، ويساهم في قتل الشعب اليمني، ويمنع وصول المساعدات إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء”.



يذكر أن الأمم المتحدة حذرت من أن ملايين الرجال والنساء والأطفال يهددهم شبح المجاعة مجدداً في المحافظات اليمنية.



يشار إلى أن اليمن يعيش أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.