انفجار جديد يضرب المناطق التي تحتلها تركيا في ريف حلب الشمالي

لليوم الثالث على التوالي، ضرب انفجار جديد المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها في ريف حلب الشمالي، ما تسبب بإصابة “قاضي” ضمن ما يسمى بـ”المحكمة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجرت أمس الأحد، عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة “قاضي” ضمن المحكمة العسكرية بمدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، ما أدى لإصابته بجراح خطرة.



وفي السياق ذاته، سمع أمس السبت دوى انفجار مجهول في حاجز لما يسمى بـ”اللواء 51″ التابع للاحتلال التركي على أطراف بلدة احتيمالات في ريف حلب الشمالي، تسبب بإصابة عدد من المسلحين الذين كانوا موجودين على الحاجز، إضافة إلى انفجار عبوة ناسفة داخل سيارته في قرية مزرعة المطر قرب السكرية في مدينة الباب التي تحتلها تركيا في ريف حلب الشرقي، أودت بحياة أحد المدنيين.



وتضرب الانفجارات باستمرار المناطق التي تحتلها تركيا والمجموعات التابعة لها، ما يودي بحياة المدنيين ويتسبب بإلحاق الأضرار بممتلكاتهم.