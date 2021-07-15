انفجار بوحدة سكنية غرب طهران نتيجة تسرب للغاز وإصابة امرأة

أصيبت امرأة بانفجار في وحدة سكنية غرب العاصمة الإيرانية طهران نتيجة تسرب للغاز.



وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران سيد جلال مالكي إن انفجاراً قوياً وقع بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة شهران الجنوبي في الجزء الغربي من طهران نتيجة تسرب للغاز أدى إلى تخريب جدران الوحدة وتدمير جدران وحدتين مجاورتين.



ولفت مالكي إلى أن امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً أصيبت بجروح وحروق في اللحظة الأولى من الحادث وتم نقلها إلى غرفة الطوارئ وقال “لم تتسبب هذه الحادثة باشتعال النيران والحرائق وبالتالي لم تقع إصابات أخرى” .