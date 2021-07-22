انطلاق منافسات أولمبياد علم الأحياء العالمي بمشاركة فريق سوري

انطلقت يوم الاثنين، منافسات أولمبياد علم الأحياء العالمي الذي تنظمه البرتغال عن بعد، بمشاركة



الفريق السوري مكون من أربعة أعضاء،و 296 طالباً من 74 دولة حول العالم.



وذكرت هيئة التميز والابداع بحسب “سانا” أن “المنافسات تتضمن جولتين الأولى بدأت صباح يوم الأثنين عند الساعة 9 صباحاً وانتهت عند الساعة 12 ظهراً وتم تخصيصها للاختبار العملي على أن يقام الاختبار النظري في يوم الـ 21 من الشهر الجاري”.

وتابعت “تبلغ مدة كل اختبار منها 3 ساعات وتقام من مركز امتحاني واحد في مقر الهيئة بدمشق”.



وخصع الطلاب المشاركون وفق بيان الهيئة لاختبارات عملية ونظرية من المستوى العالمي.



و هذه المشاركة الخامسة لطلاب الأولمبياد العلمي السوري في أولمبياد علم الأحياء العالمي.



الجدير بالذكر أن الاختبار العملي لهذا العام مستوحى من رحلة المستكشف البرتغالي فرناندو ماجلان الذي قام برحلة من البرتغال إلى آسيا مع الأسطول الإسباني وخلال رحلته توقف في 8 محطات وأجرى اكتشافات خلالها.



وقررت اللجنة المنظمة، تكريماً للمستكشف ماجلان في الذكرى الـ 500 لوفاته، أن تجري الاختبار العملي لأولمبياد علم الأحياء العالمي على شكل محاكاة لرحلته بحيث يكون هناك 8 وقفات تتضمن كل منها عدداً من الأسئلة والاختبارات العملية.





