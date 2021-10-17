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انطلاق اختبارات القبول للمعهد العالي للسينما في عامه الأول

تقدم 300 طالب وطالبة لاختبارات القبول للمعهد العالي للفنون السينمائية للعام الدراسي 2021-2022 في عامه الاول بقسميه "الإخراج السينمائي – السيناريو والنقد السينمائي" في كلية الاعلام بجامعة دمشق.

وتفقدت وزيرة الثقافة د.لبانة مشوّح برفقة وزير التعليم العالي والبحث العلميد.بسام ابراهيم، ورئيس جامعة دمشق د. محمد يسار عابدين سير العملية الامتحانية، والتقوا عدداً من الطلاب واستمعوا إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول الاسئلة المقدمة.

وأكدت السيدة الوزيرة على أهمية افتتاح المعهد العالي للسينما في تقدم وتطور الحركة الثقافية عموماً والفنية بشكل خاص، وتأهيل جيل جديد من السينمائيين الأكاديميين للنهوض بواقع السينما وانتاج المزيد من الأفلام المهمة للوصول إلى مصاف الافلام العالمية ليكون المنتج السينمائي السوري رافعا للاقتصاد الوطني.

بدوره عميد المعهد العالي للسينما  الأستاذ باسل الخطيب ؛ تحدث عن مراحل القبول في المعهد، الاختبار التحريري ويتأهل الناجحون فيها لمرحلة الاختبار الشفوي التي تحدد الطلاب الناجحين في العام التأسيسي الذي يجهز ليكون بأفضل حال.

وصدر في شباط الماضي القانون رقم 6 لعام 2021 القاضي بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية وذلك بهدف تخريج المختصين بالفنون السينمائية والتدريب والتأهيل في مختلف مجالات الفن السينمائي بما يحقق نهضة فنية في هذه المجالات.