انطلاق أكبر مشروع علمي في القرن الحادي والعشرين

انطلق العمل في أحد أكبر المشاريع العلمية في القرن الحادي والعشرين، فقد أقر أول اجتماع لمجلس "مرصد الكيلو متر مربع" خطط بناء أكبر تلسكوب على سطح الأرض خلال العقد المقبل.



وقد وافقت الدول الأعضاء على ألف صفحة من الوثائق التي تغطي كل شيء من الإدارة إلى فتح حساب مصرفي إلى التعامل مع المقاولين الصناعيين.



وسيتألف تلسكوب إس كي إيه من مجموعة كبيرة من أجهزة استقبال موجات الراديو وسيتم نصبه في موقعين الأول جنوب أفريقيا والثاني في أستراليا.



وستمكن دقة هذا المرصد وحساسيته بمساعدة أجهزة كمبيوتر عملاقة علماء الفلك من معالجة بعض الأسئلة الأساسية حول الفيزياء الفلكية اليوم.