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انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثاني للنقل المستدام عبر تقنية الفيديو كونفرانس

بمشاركة نحو 50 دولة من بينها سورية انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثاني للنقل المستدام عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 14 إلى 16 الشهر الجاري.

وتمت خلال المؤتمر مناقشة أهمية النقل كشريان ربط دول العالم والحضارات وضرورة التكاتف والتعاون الدولي تجاه قضايا النقل المستدام والمساهمة في مساعدة الدول النامية وتوفير الدعم والتمويل اللازم للمشاريع التنموية في تلك الدول ودعوة القطاع الخاص للمشاركة وتوفير الموارد والتكنولوجيا والطاقات المتجددة في أنماط النقل المستدام.
كما تم التطرق في المؤتمر الذي شارك فيه وزير النقل المهندس زهير خزيم الى تأثير جائحة “كوفيد19” على النقل المستدام وأثره الذي أدى لتراجع في تطبيق البرامج الموضوعة وخاصة في النقل المستدام وصولاً للأهداف الموضوعة للتنمية المستدامة 2030.