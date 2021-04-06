اندلاع حريق في مصفاة حمص

أكد مدير عام مصفاة حمص سليمان المحمد نشوب حريق صباح اليوم في وحدة التقطير 21 نتيجة لتسرب مادة النفتا من إحدى المضخات ، لافتاً إلى أن وحدات الإطفاء في المصفاة بالتعاون مع الدفاع المدني و فوج إطفاء حمص تمكنت مباشرة من السيطرة على الحريق و إخماده



و أشار إلى أنه لا يوجد أي أضرار بشرية و اقتصار الأضرار على المادية البسيطة، مشيراً إلى أن ورش الإصلاح باشرت فور إخماد الحريق بعمليات الإصلاح لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.



و بيّن أن الأضرار لم تؤثر في سير عملية الإنتاج و أن عمليات الصيانة و الإصلاح ستستمر حتى الانتهاء و المتوقع إنجاز العمل خلال يوم غد .



الوطن