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اندلاع حريق بسفينة إسرائيلية تحمل مواد كيماوية

كشفت وسائل إعلام عبرية أمس الأحد، عن اندلاع حريق في سفينة شحن تابعة لشركة "زيم" الإسرائيلية كانت تحمل العديد من الحاويات التي تحتوي على مواد كيماوية، قبالة سواحل كولومبيا البريطانية في كندا.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن  حوالي أربعين حاوية سقطت في البحر جراء الحريق الذي اندلع فجر الأحد.

وأضافت: "يتعامل خفر السواحل الكندي والأمريكي، جنباً إلى جنب مع قوات الإطفاء والإنقاذ المحلية، مع الحريق وعواقبه البيئية".
وتم إجلاء ستة عشرة من أفراد الطاقم على متن السفينة، وظل خمسة آخرون على متنها لمكافحة الحريق، ولم توضح القناة الإسرائيلية أسباب الحريق حتى الآن.