انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وأمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى ضعيف في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية بينما يبقى الجو سديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الأتربة والغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وبلغت كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 مم في المزيرعة و 17 مم في الحفة وبشلاما و 18 مم في بانياس.



وتستمر غداً درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة نهاراً على المناطق الساحلية وبعض المناطق الوسطى والشمالية والبادية.