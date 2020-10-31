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انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لهطولات مطرية متفرقة

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل، والجو غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية الغربية والقلمون، وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.

يكون الجو ليلاً مائلا للبرودة وبارداً على المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والبادية، بينما تكون جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها خلال اليومين القادمين، والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة.المتنبئ الجوي: زكريا العيسى