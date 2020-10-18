انخفاض سعر كيلو الفروج الحي 1000 ليرة والصوص 900 ليرة

أعلنت المؤسسة العامة للدواجن عن انخفاض سعر مبيع الفروج الحي في الأسواق ألف ليرة سورية ليصبح سعر الكيلو غرام منه 2700 ليرة وانخفاض سعر صوص التربية 900 ليرة ليصبح 500 ليرة.



وبين مدير عام المؤسسة المهندس سراج خضر ، أن الإجراءات والحلول الإسعافية التي اتخذتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مؤخراً انعكست بشكل إيجابي على قطاع الدواجن حيث انخفضت أسعار الفروج الحي من 3700 ليرة إلى 2700 ليرة للكيلو غرام الواحد من أرض المزرعة وانخفضت أسعار صوص الفروج من 1400 ليرة إلى 500 ليرة.



وأكد خضر أنه يتم اتخاذ عدة إجراءات لتأمين التدفئة اللازمة لهذا القطاع ويتم البحث عن بدائل عن المازوت لأن مواد التدفئة من أهم احتياجات قطاع الدواجن في فصل الشتاء.



ولفت خضر إلى ضرورة العمل للاستفادة من فائض الإنتاج المتوافر حالياً من خلال سحب 100 طن يومياً من الإنتاج وتخزينه وتفريزه من قبل مراكز السورية للتجارة وذلك للحفاظ على استقرار السعر الحالي وتجنب حدوث خسائر للمربين في حال انخفاض السعر لأقل من التكلفة وتبعا لذلك تحقيق التوازن بين العرض والطلب في المراحل القادمة.