انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط الخام اليوم مع صعود الدولار الأمريكي بعد تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت نزلت 42 سنتاً أو ما يعادل 6ر0 بالمئة إلى 97ر73 دولاراً للبرميل وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 سنتاً أو ما يعادل 6ر0 بالمئة إلى 73ر71 دولاراً للبرميل.



وسجل الدولار الأمريكي أقوى مكسب يومي في 15 شهراً بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضاً.



ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى ما قد يضغط على الطلب.