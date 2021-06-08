انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن لامست أعلى مستوياتها في عامين بفعل توقعات بتحسن الطلب وإبقاء كبار منتجي الخام على سريان قيود على الإمدادات.



وذكرت رويترز أن عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق سجلت أثناء الجلسة 27ر72 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ أيار 2019 لكنها تراجعت لتغلق منخفضة 40 سنتاً أو56ر0 بالمئة إلى 49ر71 دولاراً للبرميل.



ولامست عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستوى 70 دولاراً للمرة الأولى منذ تشرين الأول عام 2018 لكنها أنهت الجلسة منخفضة 39 سنتاً أو 56ر0 بالمئة عند 23ر69 دولاراً للبرميل.



وصعدت أسعار النفط على مدار الأسبوعين الماضيين وزاد برنت 37 بالمئة منذ بداية العام بفضل قيود الإمدادات التي فرضتها أوبك وحلفاؤها وتعافي الطلب جزئيا من انهيار سببته جائحة كورونا.