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انحسار الموجة الحارة وأمطار خفيفة ابتداءَ من الاربعاء

كشف أستاذ علم المناخ في جامعة تشرين، الدكتور رياض قره فلاح،  أنه ستبدأ الموجة الحارة بالتراجع الواضح يوم الأربعاء وما يليه، بـحوالي 3 إلى 5 درجات، مع بدء انحسار المرتفع الجوي المداري عن مناطقنا.


وأضاف الدكتور رياض “ستكون هناك فرص لهطولات مطرية خفيفة خصوصاَ على المرتفعات الساحلية، بسبب الرياح الرطبة العابرة فوق البحر المتوسط، القادمة من الضغط المنخفض الموسمي الهندي، وهي حالة طبيعية ودائمة في شهري تموز وآب”.

 وتابع “تشتد سرعة الرياح الجنوبية الغربية في المناطق الساحلية من ظهيرة يوم الأربعاء، مع اقتراب حالة عدم الإستقرار الجوي”.

وتكون سرعة الرياح دون 30 كم/سا، والرطوبة تنخفض قليلاَ في الساحل لكنها تبقى بين 65-75 %، وأمواج البحر بارتفاع بين 30-50 سم وحركة الأمواج من الغرب نحو الشرق وحرارة المياه 29 درجة.