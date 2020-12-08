انتشال جثة فتاة من بئر عربي بريف حمص الشمالي

انتشل عناصر الدفاع المدني جثة فتاة بعمر 21 عاماً مقتولة ومرمية في بئر عربي بعمق 35 متراً وفتحة 8 إنشات في مزرعة البشرى بقرية تل عمري في ريف حمص الشمالي.



وأشار قائد الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل إلى أن الجثة كانت متفسخة ومتحللة وأن القاتل أقدم على قتلها ورميها في البئر منذ أكثر من سنة ونصف السنة، لافتاً إلى أنه تم العثور على مكان الجثة بدلالة القاتل الذي كان قد ألقي القبض عليه سابقاً.

وبين عاقل أنه تم البحث عن أداة الجريمة في البئر ومحيطه ولم يتم العثور عليها، مشيراً إلى أن التحقيقات متواصلة لمعرفة كل ملابسات القضية.



الوطن