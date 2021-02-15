انتشال جثة طفلة من قناة جر مياه بريف حلب

انتشل رجال فوج الإطفاء في مدينة حلب جثة طفلة من مواليد ٢٠١٣ من ساقية قناة جر مياه في قرية تل حاصل التابعة لمدينة السفيرة (تبعد ٢٠ كيلو متراً) عن المدينة.



ووصف رجال الإطفاء حالة الفقيدة والأسباب المباشرة للاختناق بأنه أتى إثر تشنج وشد عصبي.



ونبه رجال الإطفاء إلى الانتباه والحذر من قبل أهالي القرى المتاخمة على طول قنوات الري والتي تقدر بـ ٤٨ كم ولاسيما مع اقتراب فصل الصيف وممارسة هواية السباحة لما لذلك من خطورة تودي إلى الغرق.



كما بينوا أن المسطحات المائية من أنهار وبحيرات وقنوات جر المياه وسواقٍ لم يتم تجهيزها للسباحة أو التنزه بجانبها، وليس بالإمكان تسويرها وتعجز أي دولة في العالم عن تسوير قنوات جر بطول آلاف الكيلو مترات.







تشرين