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انتشال جثة شاب غرق في سد الحولة بريف حمص الشمالي الغربي

أكد مدير مديرية الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل غرق شاب يدعى عمار عبد الفتاح اليوسف عمره 17 عاماً في سد الحولة بريف حمص الشمالي الغربي.

وأوضح أن غرفة العمليات في الدفاع المدني تلقت نداء استغاثة حول غرق شاب في الموقع المذكور، ما استدعى على الفور تشكيل فريق إنقاذ مائي من عدد من الغطاسين والتوجه إلى السد مباشرة.

وأشار عاقل إلى أنه تم العثور على جثة الشاب متوفًّى بعد عدة ساعات من البحث، وتم بالتعاون مع عناصر الإطفاء انتشال الجثةونقلها إلى مشفى الباسل.