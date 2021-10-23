انتشار مرض غامض في الكونغو

أعلنت السلطات في الكونغو، تسجيل مرض غامض في إقليم كويلو جنوب غربي البلاد، والذي أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 165 شخصاً من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات، منذ نهاية آب الماضي.



وصرح رئيس قسم الصحة في المقاطعة الدكتور "جان بيير باساكي" أن الضحايا ظهرت عليهم أيضا علامات الملاريا.



وقال باساكي: "لقد بدت عليهم أعراض الملاريا، وعندما نجري اختبار RDT يكون إيجابياً، ولكن بصرف النظر عن الملاريا، يمكن أن يعاني شخص ما أيضاً من مرض آخر لا نعرفه ولكنه يسبب فقر الدم".



ودعا الدكتور جان بيير باساكي الآباء إلى الاستفادة من الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والتوجه إلى المرافق الصحية للحصول على العلاج المجاني.كما أعلن رئيس قسم الصحة في المقاطعة عن فتح تحقيق من طرف وزارة الصحة لتحديد المرض وتعزيز العلاج قريباً.