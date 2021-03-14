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انتحار شاب في إدلب بعد تناوله حبوب “الغاز”

انتحار شاب في إدلب بعد تناوله حبوب “الغاز”

قالت مواقع إخبارية معارضة إن الشاب “أحمد كلاوي” من أهالي مدينة إدلب لقي حتفه السبت 13 آذار، جرّاء تناوله حبة حفظ المؤونة، وهي ماتعرف بحبة “الغاز”.

و ذكرت المواقع أنّ الشاب “أحمد كلاوي” من أهالي مدينة إدلب المحتلّة، أقدم على الانتحار السبت عن طريق تناول حبة “الغاز”، ولم تذكر المواقع أي معلومات تفيد بظروف وأسباب إقدام الشاب “كلاوي” على الانتحار.

وازدادت ظاهرة الانتحار في المناطق المحتلّة، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها هذه المناطق، ما أوصل الشباب هنالك إلى حالةٍ شديدة من اليأس، الذي ينتهي في أغلب الأحيان بالانتحار.

الجدير ذكره أنّ أكثر من حالة انتحار وقعت خلال الشهر الحالي في إدلب المحتلّة منها اثنتان في مخيمات النازحين.