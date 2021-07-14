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انتحار رجل أربعيني في طرطوس

أقدم رجل يبلغ من العمر 40 عاماً على الانتحار داخل منزله في محيط بلدة دوير الشيخ سعد في طرطوس.

وأوضح مصدر مسؤول في طرطوس أنه “تم العثور على الرجل البالغ من العمر 40 عاماً مفارقاً الحياة في غرفة زراعية يعيش فيها بمفرده في محيط بلدة دوير الشيخ سعد في طرطوس، حيث تم نقل جثته إلى مستشفى الباسل لإجراء الفحوصات المطلوبة” .

وذكر المصدر أنه “قامت الجهات المختصة بالتحقيقات اللازمة، وبعد إجراء التحليلات عليه، تبين أنه قام بالإنتحار عبر تناوله لمادة سمية تعود لأدوية زراعية (سم فئران) مما أدى إلى وفاته” .
وبيّن المصدر أنه “بعد إجراء التحقيقات بهذه الحادثة تبين أن الانتحار كان لأسباب شخصية”.

 

 



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