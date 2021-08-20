امرأة اكتشفت «خيانة» زوجها أمام نعشه الفارغ!

تفاجئت سيدة أمريكية تدعى “ديميترا_ستريت” أن زوجها المتوفى “إيفان_ستريت” كان قد تزوج عليها قبل مماته، وذلك خلال حضورها مراسم جنازته بمدينة “بالتيمور” في ولاية “ماريلاند” الأمريكية، ووقفها أمام ما كانت تعتقد أنه نعشه، لتكتشفت أنه قد دُفِنَ قبل 3 أيام، بطلبٍ من امرأةٍ أخرى زعمت أيضاً أنّها زوجته.



ورفعت ديميترا دعوى قضائية، أكدت فيها أن دار جنازات Wylie Funeral Homes أقامت جنازتين لزوجها، واحدة من أجلها وواحدة من أجل امرأةٍ أخرى، ثم تقاضت المال من كلتيهما، مؤكدةً أن الأضرار الواقعة عليها تصل إلى 8.5 مليون دولار نتيجة كسر شروط التقاعد، والإهمال، والاحتيال، والتسبب عن عمد في أزمةٍ عاطفية.



في المقابل، قال مدير دار الجنازات “براندن وايلي” لإحدى الصحف الأمريكية إن «نظراً للقيود المفروضة فنحن لا نتمتع بالحرية الكافية للكشف عن كافة المعلومات المرتبطة بالمسألة، لكننا ننفي بشدة أي مزاعم مقدمة من السيدة ديميترا، ونؤكد أنّ المسألة المذكورة قد تم التعامل معها بأقصى درجات الحساسية تُجاه أحباء المتوفي».



ويذكر أن الرجل المتوفي مات بسبب فشل في القلب خلال شهر كانون الثاني المنصرم عن عمرٍ يُناهز 67 عاماً، بحسب القضية.