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امتعاض جزائري من تركيا

كشفت مصادر جزائرية لوسائل إعلامية أن الجزائر ممتعضة بشدة بسبب التقارب التركي مع حركة انفصالية تدعى "رشاد".

وأضافت المصادر أن ممثلين عن أنقرة اجتمعوا في مناسبتين مع عناصر من حركة "رشاد" في "إسطنبول وأنطاليا"، موضحةً أن بعض مؤسسي الحركة الانفصالية "رشاد" مطلوب للعدالة الجزائرية بتهم "الإرهاب".

وأكدت المصادر أن "الخطوة التركية تضع العلاقات مع الجزائر على المحك وتدفعها لمراجعة العديد من القرارات".

كما أوضحت أن حركة "رشاد" تحاول إعادة الهيكلة بـ"دعم وتمويل تركيين"، مشيرةً إلى أن البيان الأخير للمجلس الأعلى للأمن الجزائري "حذّر من نشاط هذه الحركات الانفصالية".