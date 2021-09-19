اليوم، بيع مادتي السكر والشاي عبر البطاقة الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيع كميات مخصصة من مادتي السكر والشاي شهرياً لكل عائلة عبر البطاقة الإلكترونية دون تسجيل طلب عليها اعتباراً من اليوم الأحد.



وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بهدف كسر الاحتكار وتعزيز مفهوم التدخل الإيجابي وأن البيع سيجري في مجمعات المؤسسة السورية للتجارة وصالاتها ومنافذ بيعها.



وحسب البيان تبلغ كمية مادة السكر المخصصة شهرياً لكل بطاقة 3 كيلوغرامات بسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد والشاي 400 غرام بسعر 7200 ليرة و600 غرام بسعر 10800 ليرة مشيراً إلى أنه بإمكان المواطن شراء مادة واحدة وفق احتياجاته.