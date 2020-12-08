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اليوم.. بدء فعاليات مهرجان "صنع في سورية " بمحافظة اللاذقية

اليوم.. بدء فعاليات مهرجان "صنع في سورية " بمحافظة اللاذقية

ينطلق اليوم مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية بدورته ال - 109 ، الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها ، وذلك بعدما أنهت اللجنة المنظمة التحضيرات اللازمة لإقامته في محافظة اللاذقية من الثامن ولغاية السادس عشر من كانون الأول الجاري في فندق ألمى الكائن عند دوار الزراعة ، وبمشاركة أكثر من مئة شركة صناعية محلية تتنوع منتجاتها و تشمل كل القطاعات الصناعية الأربعة الهندسية منها والنسيجية والغذائية والكيميائية ، والتي ستقدم سلة منتجاتها المتنوعة بأسعار منافسة ، وعروض قوية وحسومات تصل حتى 35 %