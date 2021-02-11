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اليوم انطلاق فعاليات معرض صنع في سورية التخصصي للألبسة والنسيج

تنطلق مساء اليوم فعاليات معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة والنسيج على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 340 شركة وطنية وينظمه اتحاد غرف الصناعة والتجارة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج.

عضو اللجنة المنظمة للمهرجان مهند دعدوش أوضح، أن المعرض الذي يستمر حتى الـ 14 من شباط الجاري تنضم إليه شركات من معظم المحافظات ويتضمن خمسة أجنحة رئيسة تتوزع على مساحة 1550 مترا مربعا متخصصة بالألبسة الرجالية والولادية واللانجري والنسائية والولادية والجوارب والقطنيات والأقمشة إضافة إلى مستلزمات الإنتاج وشركات الشحن والتوزيع.

ووجهت اللجنة المنظمة للمعرض وفق دعدوش دعوات لمئات رجال الأعمال من سورية ومن خارجها وخاصة من العراق وليبيا مبينا أنه وصلت اليوم طائرة تقل رجال أعمال من العراق على أن تصل وفود أخرى خلال أيام المعرض لإجراء اتفاقات وصفقات وعقود لتصدير المنتجات النسيجية السورية.